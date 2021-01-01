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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk bölümü açıldı

İBB tarafından yapımına 2016'nın Kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı hizmete alındı.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk bölümü açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımına 2016'nın kasım ayında Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlanan T5 Eminönü-Alibeyköy Hattı'nın 12 istasyon ve 8,8 kilometreden oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı tamamlandı.

Türkiye'de ilk defa katenersiz, yerden enerji beslemeli raylar kullanılan hat, son teknoloji kullanılarak inşa edildi.

Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinden geçerek Avrupa Yakası'nda bazı hatları birbirine bağlayan yeni tramvay ile bölgedeki kara ve deniz yolu ulaşım araçlarının entegrasyonu sağlanmış olacak.

Saatte tek yönde 12 bin yolcu kapasitesiyle bölgedeki yoğun trafiği hafifletecek olan tramvay, TF2 Eyüpsultan-Piyer Loti Teleferik Hattı ve M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.

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