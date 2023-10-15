Emeklilikte Adalet Derneği Kartal'da miting düzenledi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Kartal Meydanı'nda miting düzenledi. "Mezarda Emekliliğe Hayır" temalı mitinge gelen vatandaşlar polis kontrol noktasında aranarak içeri alındı.

"2000 sonrası SGK'lıya adil kademeli emeklilik haktır" ve "Mezarda emeklilik istemiyoruz" yazılı pankart ve dövizler açılan mitingde çeşitli sloganlar atıldı.

Dernek Başkanı Mihriban Uğurlu, burada yaptığı konuşmada, hayatlarının dörtte birlik kısmına denk gelen 17-20 yıllarının yok sayılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Uğurlu, 9 Eylül 1999 sonrasında işe girenlerin öncesinde işe girenlerle aynı anayasal haklara sahip çalışanlar olduğunu belirterek, "Akranlarımızdan daha fazla prim ve hizmetimiz olmasına rağmen onlardan 20 sene sonra emekliliğe 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin lütuf istemediklerini dile getiren Uğurlu, "Çok çalışan, az çalışandan tam 17-20 yıl sonra nasıl emekli olabilir? Bizler de bu ülkenin vatandaşıyız, ikinci sınıf vatandaş değiliz." diye konuştu.