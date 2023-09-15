Emekliler Lokali’ne Ziyaret

İlçede yaşayan emekli vatandaşların buluşma noktası haline gelen tesiste vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Çalık, “Vatandaşlarımızın burada keyifle vakit geçirmesi, zamanı verimli olarak değerlendirmeleri bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan ve ilçe halkının uğrak noktalarından biri olan Emekliler Lokali’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Beylikdüzü halkına kaliteli ve nezih bir ortam sunan ve emekli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tesisin ziyaretinde her yaştan vatandaşla buluşma imkânı bulan Başkan Çalık, mahalle sakinleri ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Vatandaşların keyifle vakit geçirmesi bizleri mutlu ediyor”

Beylikdüzü’nde her zaman vatandaşların bir araya geldiği ortamları mümkün olduğunca iyileştirmeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Çalık, “Emekliler Lokali doğanın kucağında, insanların nefes alabildiği, arkadaşları ile birlikte hoşça vakit geçirip okuma köşelerinde kütüphanesinden yararlandığı ve emekli vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören bir tesisimiz. Vatandaşlarımızın burada keyifle vakit geçirmesi, zamanı verimli olarak değerlendirmeleri bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu. Lokalin müdavimleri ise, bu tür sosyal yapıların sayısının artmasını arzu ederek Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a teşekkür etti.