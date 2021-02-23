ELEKTRİKLİ SCOOTER YENİDEN UKOME GÜNDEMİNDE

Şehir hayatında gün geçtikçe yoğunlaşan motorlu araç trafiği ve yolcu hareketliliğinin artmasına bir de pandemi şartları eklenince, elektrikli scootera olan talep arttı. E-Scooterlar kentlilere kısa mesafede hareket özgürlüğü ve virüslerden korunma imkanı sunarken, trafiğin ve toplu ulaşımın yükünü de hafifletiyor.

Bu gelişmelerden yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da yaygınlaşmaya başlayan elektrikli scooter işletmeciliğine düzenleme getirmek üzere Avrupa ve Amerika’da benzeri tüm yönergeleri inceleyerek bir yönerge hazırlamıştı. Metni sektörde hizmet veren 7 e-scooter firması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderen İBB, firmalardan gelen geri dönüşleri dikkate alarak metne son şekil vermiş ve tekrar Bakanlığa iletmişti.

Oluşturulan yönerge 25 Haziran 2020 tarihinde yapılan UKOME’ye sunulmuş ve yönerge oylama sonrasında alt komisyona havale edilmişti. Üyelere yönergenin sunumu yapılmış ve komisyon üyeleri de bakanlıkların bu konuda çalışma yaptığını dile getirilmişti. Temmuz ayında yeniden UKOME gündemine sunulan metin, Hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilmişti.

SCOOTER ARAÇ OLARAK TANINDI, ANCAK YÖNETMELİĞİ ÇIKMADI

İlerleyen süreçte konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesine alındı. Aralık 2020’de TBMM gündemine getirilen “Türkiye Çevre Ajansının Kurulmasına Dair Kanun Teklifi“ kapsamında, elektrikli scooterlar (e-skuter) Karayolları Trafik Kanunu’na bir araç olarak dahil edildi. Kullanım yaşı 16, kullanım alanları ise bisiklet yolları ve 50km/s hız altı karayolları olarak tanımlandı.

Aynı ay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara ve büyükşehir belediyelerine “Paylaşımlı Elektrikli Skuter İşletmeciliği Yönetmeliği” gönderilerek görüş istendi. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, yönetmelik taslağı ile ilgili görüşünü Aralık ayı içinde Bakanlığa iletti.

İstanbul’da elektrikli scooter yönergesinin hazırlanarak UKOME’ye sunulmasının üzerinden 7 ay, İBB’nin son görüşünü Bakanlığa iletmesinin ardından 2 ay geçmesine rağmen, e-scooter işletmeciliğine dair herhangi bir düzenleme getirilmedi.

İBB, bu nedenle hazırladığı elektrikli scooter yönergesini 25 Şubat’ta ikinci kez UKOME gündemine getiriyor. Toplantıda tekrar ele alınacak metnin, scooter kullanıcılarının ve trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.