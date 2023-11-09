Ekrem İmamoğlu’ndan Girişimcilik Dersi

Ekrem İmamoğlu konuşmasına “Cumhuriyetimizin 100. yılında, 100 yılın girişimcisi olan Mustafa Kemal Atatürk’e huzurlarınızda teşekkür ederim” diyerek başladı. Atatürk’ün inovatif, kararlı ve cesur karakteri ile kendisine de ışık olduğunu ifade eden İmamoğlu öğrencilere vizyondaki “Atatürk 1881-1919” filmini izlemelerini önerdi: “Atatürk’ün girişimci, atak, çözümcü tavrını filmde çok net görebilirsiniz. Sorumluluk duygunuzu artıracak, sizin gibi gençlerin yaşındayken nasıl da olağanüstü kararlar aldığını anlatan bir yapım.”

“İstanbul’da üniversite öğrencisi olmak girişimciliği tetikleyecek bir avantaj”

İmamoğlu İstanbul’da üniversite öğrencisi olmanın girişimciliği tetikleyecek bir avantaj yarattığını ifade etti. “İstanbul yenilikçi ve çok boyutlu düşünmeyi sağlayan bir şehir. Dersler kadar yaşamın da öğretecekleri var. Tanışın, konuşun, iletişim kurun, çevrenizde, şehrinizde ne olup bitiyor takip edin” önerisinde bulundu.

İmamoğlu 6-7 yaşından itibaren babasının işlerinde çalıştığını ifade etti. “Lokantacılık yaptım, fırıncılık yaptım, inşaat yaptım. İşimdeki titizliğim bana güven duyulmasını sağladı. Sabah sipariş ettiği çorbanın soğumaması için çalışanımın değil, bizzat benim götürüp çorbasını sıcak teslim ettiğim iş insanı yıllar sonra benden ciddi sayıda gayrimenkul satın aldı. Bunun nedenini de işime duyduğum saygı ve gösterdiğim titizlik olarak açıkladı. Bu yüzden yaptığınız işi asla küçümsemeyin, size ne kapılar açacağını bilemezsiniz. Değişim ve başarısızlıktan asla korkmayın. Mücadele verirken doğrularınızla birlikte mücadele edin. Ortak akıl kullanarak ve iyi iletişim kurarak hata riskinizi azaltın.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 90 bine yakın çalışan olduğunu hatırlatan İmamoğlu fikirsel özgürlüğün öneminden de bahsetti. “Tüm yöneticilerimize sıkıştıkları anda ekiplerinden tavsiye almalarını öneriyorum. Her kademeye fırsat tanınmalı, fikir alışverişi önemli. Fikirsel özgürlüğün olmadığı yerde girişimcilik olamaz. Sadece rutini yönetirsiniz.”

“Askıda fatura uygulaması büyük bir girişimcilik hikayesidir”

“İstanbul’da her günümüz İstanbul’a dair bir girişimcilikle geçiyor” diyen İmamoğlu pandemi döneminde başlattıkları askıda fatura uygulamasının büyük bir girişimcilik hikayesi olduğunu ve dünya çapında ödüller aldığının altını çizdi: “Yardımlaşmaya yeni bir boyut kazandırdık. İstanbul’da hedefimiz adil, yeşil, yaratıcı kent.”

Ekrem İmamoğlu dersin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Işıl Okan Gülen, Rektör V. Prof. Dr. Güliz Muğan İmamoğlu’na teşekkürler plaketi takdim etti.