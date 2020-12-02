EGM: Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı" haberleri hatırlatılarak dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumların ve ihbarların geldiği belirtildi.

Bu duyumlar veya ihbarların ilgili kişiler ile paylaşıldığı ve bilgilendirildiği, bu konuda da söz konusu birimler tarafından gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir."