e-imar ile dijital dönüşüm süreçleri başlıyor

Uygulamayla kırtasiye maliyetlerinin kaldırılması, elektronik arşivle birlikte arşivin tüm tarama,

depolama, indeksleme, işlemlerinin kaldırılması, iş ve işlemlerde standartlaşma, fiziki çıktıya göre yüzde 99,5 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

HATALAR AZALACAK, PERSONEL VERİMLİLİĞİ ARTACAK

Dijital dönüşümle birlikte e-devlet girişi ile gerçek kullanıcı girişleri yapılabilecek. Evrak hareketleri, sms / mail ile bilgilendirilecek ve uygulamayla 7/24 işlem yapabilme ve işlemlerin takibi yapılabilecek. Böylece personele yönelik performans ölçümleme, personel verimliliğinin artması ve hataların azaltılması, sahte evrakın ve kayıt dışının önüne geçme, evrak kaybolma ve yıpranmaların önüne geçilmesi de sağlanacak.

Yine bu çalışmayla birlikte kurum içi uygulamalara entegrasyon, düzeltmeye giden ve gelen proje dosyalarının karşılaştırılması, inkar edilemez elektronik imza, personelin masasında ve koridorlarda bulunan kötü görüntüye neden olan proje yığınlarının önüne geçilecek, bu sayede daha düzenli bir çalışma ortamı sağlanmış olacak.

Çalışmalar e-imar aşamasıyla başladı. Başlayan süreçte exper belge talepleri yapıldı, imar durumu verilmesi yapıldı, istikamet ölçümleri, mimari ön inceleme, mimari onay verilmesi, elektrik ve makine ruhsatı incelemesi, onay sonrası ruhsat çıkarılması yapıldı.

“İMAR DURUMU VERİLMESİ DİJİTALLEŞME SÜRECİ”

İmar durum başvurusunun dijital imza ile vatandaşa verilmesi süreci başladı. Bu süreçte e-devlet girişi ile dilekçe başvurusu yapılıyor, süreç imar kaleminde geçiyor, vatandaşa imar durumu harç hesabı sms’i gidiyor, yatıracağı ücret mahsup yapılıyor, vatandaş ücreti online ödüyor, ödediği imar durum harcını sisteme yüklüyor, raportör imar durum belgesini hazırlayıp, imza akışını (müdür, bşk yrd.) hazırlıyor, dijital imza ile imzalanan evrak vatandaşın kullanıcısına düşüyor.

EXPER SÜREÇLERİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

EXPER; e- Devlet üzerinden işlem yapmak istediği bina/yapı bilgisini ve expertiz yetki belgesini sisteme ekliyor. İstenilen bilgi için harç kesiliyor. Exper bunu online olarak ödeyip, tahsilat

makbuzunu ekliyor. İstenilen bilgiler expere dijital olarak gönderiliyor. Aynı durum Bilir Kişiler içinde aynı yerden yapılıyor. Sadece onlara harç kesilmiyor.

İlerleyen süreçte ise ruhsat süreçleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü moloz alımı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ağaç kesim ücretleri de uygulamaya dahil edilmesi planlanıyor.