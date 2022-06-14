Duman çıkan İETT otobüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurulup tahliye edildi
Sefer sırasında duman çıkaran İETT otobüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoför tarafından durdurularak yolcuların tahliyesi sağlandı.
İSTANBUL 14.06.2022, 10:19
Alınan bilgiye göre, içinde yolcularıyla Edirne istikametine seyreden 251 hat numaralı Pendik-Mecidiyeköy otobüsünün şoförü, araçtan duman yükseldiğini fark etti.
Otobüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durduran şoför, tüm yolcuları tedbir amaçlı dışarı çıkardı.
Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsten dumanların yükseldiği anlar yer aldı.
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