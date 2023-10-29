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Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ziyaretçi akını

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Dolmabahçe Sarayı'na Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde ziyaretçi akını
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ziyaret ediliyor.

Vatandaşlar ve yabancı turistler, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan, bazıları da üzerinde Atatürk fotoğrafının bulunduğu tişörtler giyen ziyaretçiler, sarayın girişinde uzun kuyruk oluşturdu.

Dolmabahçe Sarayı'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada bazı vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak marşa eşlik etti. Saraya giren ziyaretçiler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı da ziyaret etti.

Belçika'dan Türkiye'ye tatile gelen Selin Özçelikel, ziyaret sırasında çok mutlu olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in daha nice yüzyıllarının olmasını diledi.

Yıldız Özçelik, Avrupa'da büyüdüklerini belirterek, "Ama babamız sağ olsun bizi hep Atatürk çocukları olarak büyüttü. Bizim Atatürk gibi bir liderimiz, babamız olmasından çok gurur duyuyoruz. Çok gururluyuz, laik bir ülkeyiz. Her şeyimiz, haklarımız var. Daha nice yüzyıllara." dedi.

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