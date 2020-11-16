Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan...
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
5 terörist güvenlik güçlerine teslim...
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 55...
Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç...

DOĞAL YAŞAM GÜNLERİ KANYON’DA

Back to İstanbul, İyi Yaşam Günleri, Lokal İşler ve Kanyon’dan Lokal Markalar konseptleri ile birbirinden renkli markaları etkinlik alanında misafir eden Kanyon, doğal yaşam tutkunlarını heyecanlandıracak yeni konsepti “Doğal Yaşam Günleri” ile misafirlerini sürpriz markalar ile buluşturuyor!

DOĞAL YAŞAM GÜNLERİ KANYON’DA

Alışveriş deneyimine her zaman farklı bir yorum katarak, alışveriş kültürünü eğlenceli bir hale getiren Kanyon 16 – 30 Kasım tarihleri arasında doğal yaşam ürünlerini üreten, kullanan ve bu alandaki unutulmuş bilgileri yeniden yorumlayarak ürünlerine yansıtan markaları şehir hayatı ile bir araya getiriyor! Doğaya ve doğal olana dönmeye, kısacası üretmeye ve daha sağlıklı, mevsimsel beslenmeye önem veren herkes Doğal Yaşam Günlerinde buluşuyor!

Doğal Yaşam Günleri'nde organik ve doğal gıdalardan tekstil ürünlerine, alerji karşıtı ürünlerden glutensiz gıdalara kadar doğal yaşama dair pek çok farklı marka, ürünlerini Kanyon misafirleriyle buluşturacak. Doğal Bir Hayata Adanmış Bir Hayat sloganıyla yola çıkan Datça Murat Çiftliği, doğanın kucağında arıların ellerinde oluşan bal ve arı ürünleri ile Engür Bal, organik yöntemlerle ürettiği sirkeleri ile sofraları lezzetlendiren Sazlıca Sirke, lezzetli tropik meyve sebzeleri ile Akdeniz Bahçesi, Anadolu kadınlarının el emeği vazgeçilmez lezzetleri ile Mayafarm, gerçek himalaya tuzu ile Himalaya Tuz Lambası, sağlıklı atıştırmalıkları ile gözlerimizden kalpler çıkartan Mash Love, Kendi özel bahçelerinde yetiştirdikleri hasat ile zeytinyağını en saf haliyle sunan Asiltane, çayın mutlulukla bir ilgisi olduğunun kanıtı Lazika, doğal içerikli saç bakım ürünleriyle Trio Kuaför, süper tahıllar, glütensiz unlar, süper tozlar, ham, çiğ ve vegan atıştırmalıklar ile Wefood, rafine şeker içermeyen, gerçek malzemelerden üretilen lokumlarıyla Marsel Delights, saray mutfağından günümüz modern şeflerinin mutfaklarına uzanan, tüm dünyada şifa ve lezzet kaynağı olan ürünleriyle Veg&Bones, sürdürülebilir yaşam gereçleri ile Ecodern, doğanın sunduğu mucizeleri dönüştüren, el yapımı, doğa dostu kaseleriyle Peronut ,alabildiğine yeşil dağ otları ile Dağ Otları Özel Köşesi ve lezzetli zeytinyağları ile Olivoyage Kanyon’da sizleri bekliyor!

Anahtar Kelimeler:
Back To İstanbulKanyonDoğal Yaşam Günleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.