DOĞAL YAŞAM GÜNLERİ KANYON’DA

Alışveriş deneyimine her zaman farklı bir yorum katarak, alışveriş kültürünü eğlenceli bir hale getiren Kanyon 16 – 30 Kasım tarihleri arasında doğal yaşam ürünlerini üreten, kullanan ve bu alandaki unutulmuş bilgileri yeniden yorumlayarak ürünlerine yansıtan markaları şehir hayatı ile bir araya getiriyor! Doğaya ve doğal olana dönmeye, kısacası üretmeye ve daha sağlıklı, mevsimsel beslenmeye önem veren herkes Doğal Yaşam Günlerinde buluşuyor!

Doğal Yaşam Günleri'nde organik ve doğal gıdalardan tekstil ürünlerine, alerji karşıtı ürünlerden glutensiz gıdalara kadar doğal yaşama dair pek çok farklı marka, ürünlerini Kanyon misafirleriyle buluşturacak. Doğal Bir Hayata Adanmış Bir Hayat sloganıyla yola çıkan Datça Murat Çiftliği, doğanın kucağında arıların ellerinde oluşan bal ve arı ürünleri ile Engür Bal, organik yöntemlerle ürettiği sirkeleri ile sofraları lezzetlendiren Sazlıca Sirke, lezzetli tropik meyve sebzeleri ile Akdeniz Bahçesi, Anadolu kadınlarının el emeği vazgeçilmez lezzetleri ile Mayafarm, gerçek himalaya tuzu ile Himalaya Tuz Lambası, sağlıklı atıştırmalıkları ile gözlerimizden kalpler çıkartan Mash Love, Kendi özel bahçelerinde yetiştirdikleri hasat ile zeytinyağını en saf haliyle sunan Asiltane, çayın mutlulukla bir ilgisi olduğunun kanıtı Lazika, doğal içerikli saç bakım ürünleriyle Trio Kuaför, süper tahıllar, glütensiz unlar, süper tozlar, ham, çiğ ve vegan atıştırmalıklar ile Wefood, rafine şeker içermeyen, gerçek malzemelerden üretilen lokumlarıyla Marsel Delights, saray mutfağından günümüz modern şeflerinin mutfaklarına uzanan, tüm dünyada şifa ve lezzet kaynağı olan ürünleriyle Veg&Bones, sürdürülebilir yaşam gereçleri ile Ecodern, doğanın sunduğu mucizeleri dönüştüren, el yapımı, doğa dostu kaseleriyle Peronut ,alabildiğine yeşil dağ otları ile Dağ Otları Özel Köşesi ve lezzetli zeytinyağları ile Olivoyage Kanyon’da sizleri bekliyor!