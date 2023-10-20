Doç. Dr. Doğan Kalafat'tan Uyarı: İstanbul'un Büyük Tehlikesi: Depremin Ardından Gelen Tsunami

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da olası bir depremin Marmara Denizi'nde tsunamiye yol açabileceğini vurguladı. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Deprem" sempozyumunda, Türkiye'deki depremlerin izlenmesi ve deprem oluş düzenleri konusunda bir sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Kalafat, bu önemli konuya dikkat çekti.

Türkiye'de Deprem Tehlikesi

Türkiye, deprem açısından oldukça riskli bir ülke konumundadır. Doç. Dr. Kalafat, deprem tehlikesinin ciddiyetini vurgulayarak, herkesin bu gerçekle yüzleşmesi ve gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.

İstanbul Depreminin Potansiyel Etkileri

Doç. Dr. Kalafat, İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremin Marmara Denizi çevresindeki 7 ili etkileyebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, depremin ardından tsunamilerin oluşabileceği uyarısında bulundu ve deniz kenarına gidilmemesi gerektiğini vurguladı. Kalafat, Marmara Denizi'nde beklenen tsunamilerin heyelan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Depremin Büyüklüğü ve Tsunami Riski

Kalafat, İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını öngördüklerini belirtti. Marmara Denizi'nin dibinde bulunan çukurların, yaklaşık 900-1200 metre derinliğinde olduğunu ve üzerlerinde 15-20 metreye yakın alüvyonların bulunduğunu ifade etti. Bu alüvyonlar depremin sarsıntısıyla sallanacak, heyelan kütleleri denize akacak ve bu durum tsunamiye yol açacaktır. Kalafat, bu tsunamiden korunmanın en iyi yolunun deniz kenarından uzaklaşmak olduğunu vurguladı.

Japonya Deneyimi ve İstanbul'un Durumu

2011 yılında Japonya'da meydana gelen depremin ardından yaşanan tsunamide özellikle yaşlı insanların yaşamını yitirdiğini hatırlatan Kalafat, Japonya'da 10 metrelik taşkın duvarları olmasına rağmen tsunami dalgalarının 32 metreyi aştığını söyledi. İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını belirten Kalafat, ortalama olarak 7,2 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini ifade etti. Bu nedenle, olası bir tsunami riskine karşı sahilden uzaklaşmanın ve yüksek yerlere gitmenin önemli olduğunu vurguladı.