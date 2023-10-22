Dikkat İstanbul'da Bu Yollar Kapanacak: 24 Ekim Cumhuriyet Bayramı Provası İçin Hangi Yollar Kapalı?

İstanbul Valiliği tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın genel provasına ilişkin önemli bir duyuru yapıldı. Vatan Caddesi'nde yapılması planlanan bu özel prova, bazı yolların trafiğe kapatılmasına neden olacak.

Provanın Önemi ve Tarih Değişikliği Nedeni

Valilik, provanın aslında daha önce yapılması planlandığını fakat Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve askeri personelin katılacağı Uzman Erbaş Seçme Sınavı ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle 24 Ekim Salı'ya alındığını belirtti.

Trafikte Hangi Yollar Kapatılacak?

24 Ekim Salı günü sabah 06.00 itibariyle Adnan Menderes Bulvarı (bilinen adıyla Vatan Caddesi) tamamen trafiğe kapatılacak. Bu kapatma, D-100 kuzey ve güney yönleri, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'ı da kapsayacak. Bu belirtilen cadde ve sokaklarda araç trafiği sağlanmayacak.

Alternatif Trafik Akışı ve Önerilen Yollar

Bayrampaşa ayrımlarından başlamak üzere, Hal Yolu'nun güney istikameti trafiğe kapatılacak. Ancak sürücüler için alternatif yollar da düşünüldü. Kapanan bu yollara alternatif olarak sürücülerin Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanmaları önerilmektedir.

İstanbul'da 24 Ekim Salı günü, Cumhuriyet Bayramı provası sebebiyle bazı ana arterler trafiğe kapatılacak. Sürücülerin, belirtilen alternatif güzergahları kullanarak trafik sıkışıklığından kaçınmaları tavsiye edilmektedir.