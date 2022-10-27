DİKKAT! İSTANBUL KARTINIZI ADINIZA KAYDETTİRİN

Halen İstanbul kartını kişiselleştiremeyen Türk vatandaşlarının sorun yaşamamaları için https://kisisellestirme. istanbulkart.istanbul adresinden kartlarını TC Kimlik numaraları üzerinden kişiselleştirmeleri gerekiyor. Bir kere yapılacak bu işlem sayesinde İstanbulkart kişiye özel olacak. Ve tüm milli ve dini bayramlarda sorun yaşanmadan kullanılabilecek. Kişiselleştirme sayesinde Türk vatandaşlarına sağlanan hakların yabancıların tarafından kullanılması mümkün olamayacak. Yabancı turistler ücretsiz günlerde de toplu ulaşımı ödeme yaparak kullanacak. Halen kartlarını kişiselleştiremeyen vatandaşlarımız https://kisisellestirme. istanbulkart.istanbul adresi üzerinden kolayca bu işlemi yapabilecek. Anonim kartlar bu 29 Ekim Cumhuriyet bayramından itibaren ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak.