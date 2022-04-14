DENİZ TAKSİ GELİRİ 59 MİLYON TL’YE ULAŞACAK
Tamamı yerli ve milli olanaklarla üretilen Deniz Taksi’ler, güncel piyasa değeri olan 210 milyon TL’nin çok altında, 84 milyon 950 bin TL’lik bir bedelle İstanbul’a kazandırıldı. Günlük ortalama 3 sefer yapan araçlardan kısa sürede yaklaşık 500 bin gelir elde edildi. Üretimi devam edenlerin de denize inmesiyle bu rakam yıllık 59 milyon TL’ye ulaşacak.
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