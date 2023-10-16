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Danimarkalı Erasmus Öğrencileri Kartallı Akranlarıyla Buluştu

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Danimarkalı Erasmus Öğrencileri Kartallı Akranlarıyla Buluştu
Kartal Belediyesi Strateji Müdürlüğü ile Danimarka’da bulunan Nørrebrobyggerne isimli derneğin ve Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi’nin işbirliği ile 24 Danimarkalı genç, İstanbul’da 20 öğrenci akranlarıyla bir araya geldi.

Erasmus+ KA1 Gençlik Değişimleri programı kapsamında gerçekleştirilen OPRÅB (Shout Out) isimli proje kapsamında yer alan 2 hareketlilik faaliyetinden ilki hayata geçirildi.

Hem Türkiye hem de Danimarka’dan gençlerin bir araya gelmesi, tanışması ve kültürel paylaşımda bulunmasını hedefleyen proje kapsamında gençler, 2 gün boyunca Kartal Belediyesi Ana Hizmet binasında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.

Kartal’da misafir edilen 15-22 yaş arası 24 Danimarkalı gencin katıldığı çalıştay, 14-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapıldı.

Kartal Belediyesi’nde gerçekleştirilen aktivitelere Türkiye’den de Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencilerinden iyi derecede İngilizce bilen 20 öğrenci katıldı.

Hareketlilik faaliyeti kapsamında 2 gün boyunca pek çok farklı aktivite yapan öğrencilerin kaynaşmasını hedefleyen projenin 2. ayağının ise 2024 yılında Danimarka’da gerçekleştirileceği ve bu kez de ilk ayağa katılan öğrencilerin Danimarka’ya gideceği ifade edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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