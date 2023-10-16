Danimarkalı Erasmus Öğrencileri Kartallı Akranlarıyla Buluştu
Erasmus+ KA1 Gençlik Değişimleri programı kapsamında gerçekleştirilen OPRÅB (Shout Out) isimli proje kapsamında yer alan 2 hareketlilik faaliyetinden ilki hayata geçirildi.
Hem Türkiye hem de Danimarka’dan gençlerin bir araya gelmesi, tanışması ve kültürel paylaşımda bulunmasını hedefleyen proje kapsamında gençler, 2 gün boyunca Kartal Belediyesi Ana Hizmet binasında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.
Kartal’da misafir edilen 15-22 yaş arası 24 Danimarkalı gencin katıldığı çalıştay, 14-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapıldı.
Kartal Belediyesi’nde gerçekleştirilen aktivitelere Türkiye’den de Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi öğrencilerinden iyi derecede İngilizce bilen 20 öğrenci katıldı.
Hareketlilik faaliyeti kapsamında 2 gün boyunca pek çok farklı aktivite yapan öğrencilerin kaynaşmasını hedefleyen projenin 2. ayağının ise 2024 yılında Danimarka’da gerçekleştirileceği ve bu kez de ilk ayağa katılan öğrencilerin Danimarka’ya gideceği ifade edildi.
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