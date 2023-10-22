Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Anısına Dolmabahçe'de Özel Dalış Etkinliği

Cumhuriyetimizin 100. yılı, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Bu özel gün kapsamında Dolmabahçe'de anlamlı bir dalış etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen dalgıçların katılımıyla gerçekleştirildi.

Derinlerden Cumhuriyet Sevgisiyle: 134 Noktada Dalış

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu ve Türk Balıkadamlar Kulübü işbirliğiyle hazırlanan bu özel organizasyon "100. yılda Cumhuriyet denizler kadar sonsuz" temasıyla sunuldu. 134 farklı dalış noktasında yapılan etkinliklerle binden fazla dalgıç, Cumhuriyet sevgisiyle denizlerin derinliklerine daldı.

Dolmabahçe'de Anlamlı Başlangıç

İstanbul'daki ana etkinlik Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanında, tarihi sularında gerçekleştirildi. Etkinliğe 25 dalgıç katıldı ve başlangıçta İstiklal Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Su altındaki gösteride katılımcılar, "Cumhuriyet'e derinden bağlıyız" mesajı ve Türk bayrağıyla birlikte anlamlı bir koreografi sergilediler.

Gençliğe Hitabe'nin Eşliğinde Özel An

Yüzeye dönen dalgıçlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün etkileyici resmi etrafında toplanarak Gençliğe Hitabe'yi okudular. Bu özel an, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir şekilde kutlandı.

Organizatörlerden Açıklamalar

Türk Balıkadamlar Kulübü Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, bu özel etkinlikle ilgili duygularını, "Atatürk'ün huzurunda gerçekleştirdiğimiz bu dalışı, gelecek nesillere bir gelenek olarak bırakmak istiyoruz." şeklinde ifade etti.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Sözcüsü Alp Armutlu da, "Gazi Mustafa Kemal, kurucu meclis ve Kuvayımilliye'yi anmak için bir araya geldik. 100. yıl dolayısıyla planladığımız 100 dalış noktasını, gördüğümüz ilgiyle 134'e çıkardık." diyerek etkinliğin geniş kapsamlı olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Katılım

Etkinlik sadece Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve ABD gibi ülkelerde de dalışlar gerçekleştirildi. Bu, Cumhuriyet sevgisinin sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında hissedildiğinin göstergesi oldu.