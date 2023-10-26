Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, 1400 metre uzunluğundaki Taksim'deki İstiklal Caddesi'ni çift taraflı olarak 1200 Türk bayrağıyla donattı.

Cadde, asılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken bazı vatandaşlar ve yabancı turistler de bayrakların arasından geçen nostaljik tramvayla fotoğraf çekti.