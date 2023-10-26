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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı

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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı
Beyoğlu Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla süslendi.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, 1400 metre uzunluğundaki Taksim'deki İstiklal Caddesi'ni çift taraflı olarak 1200 Türk bayrağıyla donattı.

Cadde, asılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken bazı vatandaşlar ve yabancı turistler de bayrakların arasından geçen nostaljik tramvayla fotoğraf çekti.

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