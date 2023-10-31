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Cumhuriyet’in 100. yılında zirveyi gördüler

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Cumhuriyet’in 100. yılında zirveyi gördüler
Cumhuriyet’in 100. yılında yaptığı konserler, etkinlikler ve on binlerin katıldığı fener alayıyla ilçede büyük coşku yaratan Maltepe Belediyesi, unutulmaz bir etkinliğe daha imza attı. 3 bin 723 metre yükseklikte Aladağlar Emler Zirvesi’ne 100. yıl tırmanışı gerçekleştirildi. Zirveye Maltepelileri temsilen Türk bayrağı ve Maltepe Belediyesi bayrağı dikildi.

Maltepe Belediyesi’nce, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Niğde’de üç bin 723 metre yükseklikteki Aladağlar Emler Zirvesi’ne “Cumhuriyet’in 100. Yıl Tırmanışı” gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik 27-29 Ekim tarihlerinde yapıldı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Süphan Dağcılık antrenörleri, Türkiye’nin önemli dağcılık merkezlerinden biri olan Aladağlar’a gece saat 02.00’de tırmanışa geçti. Sporcular zirveye yedi saatlik tırmanış sonrasında ulaştı. Sporcular zirveye varınca Türk bayrağı ve Maltepe Belediyesi bayrağı dikti.

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