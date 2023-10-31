Cumhuriyet’in 100. yılında zirveyi gördüler

Cumhuriyet’in 100. yılında yaptığı konserler, etkinlikler ve on binlerin katıldığı fener alayıyla ilçede büyük coşku yaratan Maltepe Belediyesi, unutulmaz bir etkinliğe daha imza attı. 3 bin 723 metre yükseklikte Aladağlar Emler Zirvesi’ne 100. yıl tırmanışı gerçekleştirildi. Zirveye Maltepelileri temsilen Türk bayrağı ve Maltepe Belediyesi bayrağı dikildi.