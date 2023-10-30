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Cumhuriyet’in 100. yılında Maltepe’de on binler yürüdü

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Cumhuriyet’in 100. yılında Maltepe’de on binler yürüdü
Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünü Maltepe’de binlerce Maltepeli vatandaşın katıldığı “Cumhuriyet Yürüyüşü” ile kutladı.

3-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinlikler kapsamında dün saat 19.23’te Maltepe Belediyesi önünde Cumhuriyet Yürüyüşü başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katıldığı kutlamada binlerce Maltepeli vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyüşe başladı. Vatandaşlar bando takımının seslendirdiği marşlar ve şarkılar eşliğinde Bağdat Caddesi boyunca yürüdü.

Yürüyüş güzergahı üzerinde ikamet eden vatandaşlarda evlerinde balkonlarından, pencerelerinden korteje alkışlarıyla destek verdi. Yürüyüşte Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları minnet ve saygıyla anıldı. Yürüyüş Maltepe etkinlik alanında son buldu.

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