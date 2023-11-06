Cumhuriyet’in 100. yılına özel atatürk sergisi

7 yaşında Mustafa Kemal Atatürk’le tanışan sanatçının, hayatını ve sanatını şekillendiren Atatürk portreleri, ‘Bir Çift Mavi Gözün Işığında’ adlı resim sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güney Özkılınç: Tüm kültür merkezlerimizde ve kütüphanelerimizde Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili etkinliklerimiz olacak

Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, ‘’Küçükçekmece Belediyesi olarak tüm galerilerimiz de Cumhuriyetimizin 100. yılına merhaba diyoruz. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde ‘Sanata Yön Verenler’ sergisi yer alıyor. 9 Kasım’da Selanik ve Dokuzu Beş Geçe isimli sergileri açacağız. Yani Kasım ayında ilçemizdeki tüm kültür merkezlerimizde ve kütüphanelerimizde Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili etkinliklerimiz olacak. Bugün de Yeşilçam afişçisi İbrahim Küçükenez’in birbirinden değerli Atatürk tablolarını sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

İbrahim Küçükenez: Bir çift mavi gözün ışığında aydınlanan tüm dostlara selam olsun

Sanatçı İbrahim Küçükenez ise, ‘’Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleriyle yedi yaşında tanıştım ve bu tanışma yaşamımı şekillendiren yegâne an oldu. Sanat görüşümün temellerini de bu dönemde attım. İlham kaynağı ve rehber olarak tüm hayatım boyunca kalbimde taşıdım onun fikirlerini. O ilham bende resim yapma arzusunu da beraberinde getirdi. Yedi yaşımda içimde yanan bu ateş, 90 yaşında hala yanmaya devam ediyor ve devam edecek. Ümidim; Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı sonsuz mirasın peşinde ilelebet yürümeye devam edecek olan Türk gençliğidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir çift mavi gözün ışığında aydınlanan tüm dostlara selam olsun’’ diye konuştu.

20 Kasım’a dek ziyaret edilebilir

İbrahim Küçükenez’in son dönem eserlerinden oluşan, Atatürk temalı, 19 adet yağlı boya çalışması 20 Kasım’a kadar AKSM’de görülebilir.