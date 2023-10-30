Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel Etkinliği: Şile Bezi’ni Anlamak Enstalasyonu

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü ile Şile Belediyesi Kolektif Tasarım Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan bu özel enstalasyona Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Kamu Kurum Amirleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Can, Araştırma Görevlisi Melis Kabail, Moda Tasarımcısı Erol Albayrak, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı bu özel etkinlikte yaptığı konuşmada: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktası olan 100. Yılımızda, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, Cumhuriyetimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, vatan topraklarımızı kanlarıyla sulayan tüm aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Böylesine kültürel değerlere sahip olmanın ve onun yaşatılması için büyük mücadele veren Şileli kadınlarımızın dokudukları Şile Bezimizin çeşit çeşit birbirinden farklı tasarımlarla bizlerle buluşturulması, kültürel değerlerimize verdiğimiz önemin bir kanıtıdır. Cumhuriyet tarihimize tanıklık etmiş, Şile’mizi, Şile’mizin değerlerini, anılarını, hatıralarını, yaşanmışlıklarını anlatan bu özel etkinliğimiz Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarıyla birleşti. 1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Şile ziyareti sırasında uğradığı dönemin tahlisiye istasyonunda verdiği talimatla yapılan Atatürk yolunu anlatan bu özel etkinlikte, tarihi değerimiz tahlisiye istasyonumuzun bir kolu olan kayıkhanemize gerçekleşerek bir bütünlük oluştu. Feneriyle, Şile beziyle, tahlisiye istasyonuyla, endemik bitkileriyle, köy köy, sokak sokak her adımında önemli kültürel değerler barındıran Şile’mizin tüm güzelliklerini anlatan bu etkinlikte emek verenlere teşekkür ediyorum. Bu değerlerimizi her zaman hatırlamalıyız. Bu güzel coğrafyamızın ne zor şartlarda kazanıldığını hatırlamalıyız. Hatırlamalıyız ki daha çok sahip çıkalım, koruyalım, daha ileri seviyelere çıkaralım. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun.” dedi.

Şile Bezi’ni Anlamak

27 Ekim Cuma günü 17.00’de Tarihi Şile Tahlisiye Kayıkhanesi’nde gerçekleşen enstalasyona Şile’nin ve Şile Bezi'nin zengin tarihi ve kültürel önemi vurgulandı. Katılımcılar, bu özel enstalasyon sayesinde Şile’nin Cumhuriyet tarihini ve Şile Bezi'nin derin anlamını farklı bir yorumla deneyimleme fırsatı buldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Kemal Can konuşmasında: “İnsan eliyle yapılan mekânlarda geçen zamanın izleri üzerinde yapılandırılan ‘Yapay Çevrede Lif Sanatı’ niteliğindeki bu etkinlik, her yönüyle ve tüm argümanları ile Şile'ye ait bir Şile Bezi projesinin bir sonucu olarak Cumhuriyetin 100. yılına ithaf edildi.” dedi.

Konuşmalarında enstalasyon çalışması hakkında bilgi veren Prof. Kemal Can: “Şile Bezi herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde dokunmuş sıradan bir ürün değildir. Onu yalnızca dış görünüşünün güzelliğiyle ve işlevselliğiyle değerlendirmek eksik ve yüzeysel olur. Şile Bezi’nin fiziksel dış görünüşünün çok ötesinde değeri ve anlamı vardır. Bu bağlamda, üzerinde “Gazi Sofrası” motifi işlenmiş bir Şile Bezi gördüğünüzde, aslında siz yalnızca bir bez görmüyorsunuz; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1932 yılında Şile’ye gelişine, Tahlisiye İstasyonu’nu ziyaret edişine tanıklık ediyorsunuz demektir. Enstalasyonda yer alan Şile Bezlerinin boylarının kademeli olarak kısaltılmasıyla oluşturulan önden, yandan rakursi görünüşlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine yaptırılan merdivenli Atatürk Yolu’na gönderme yapılmış, bezler üzerine yansıtılan Şilemizin doğal, tarihi, kültürel değerlerine, zenginliklerine dair görüntülerle yukarıda açıklananların somuta indirgenmesi amaçlanmıştır. Şile Bezi’ne daha yakından bakın, dokunun, hissedin, düşünün anlayacaksınız. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun.” dedi.