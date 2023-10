Cumhuriyet’in 100. yılı Avcılar’da coşkuyla kutlandı

Aylarca süren etkinliklerin ardından Firuzköy Bulvarı’nda buluşan on binlerce vatandaş Avcılar tarihinin en büyük Cumhuriyet Korteji’ni oluşturdu. Ellerinde bayraklar dillerinde marşlarla Firuzköy Bulvarı’nda buluşan on binler Havuz Meydanı’na yürüdü. On binlerce Avcılarlı tarihi kortejin ardından Hilmi Yarayıcı ve Can Gox konserleriyle unutulmaz bir gece yaşadı.