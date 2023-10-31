Cumhuriyet’in 100. yılı Avcılar’da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yılı Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle kutlandı. Aylarca süren etkinliklerin yanı sıra Tahtakale Mahallesi’nde düzenlenen Manuş Baba, Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen Gülcihan Koç ve Nilüfer Sarıtaş Konserleri, llknur Elbilsin ve Korosuyla Cumhuriyet Şarkıları ile Avcılarlılar Cumhuriyet’in 100.yılını coşkuyla kutladı. Öte yandan Avcılar Belediyesi düzenlediği Musa Göçmen Senforock Orkestrası Konseri ile Barış Manço’nun 2023 bestesi ile 100. yıl hayalini gerçekleştirdi. Konsere eşi Lale Manço, İz Manço ekibi katılırken Avcılar halkı da yoğun ilgi gösterdi.

100. yılda 100 bağlama sanatçısıyla Aşık Veysel türkülerle anıldı.

Sinan Meydan ile “Cumhuriyet’in 100. Yılı Söyleşisi”, Kuvay-ı Milliye’den Cumhuriyet’in 100. Yılı’na Şiir ve Müzik Dinletisi, dans gösterileri, Cumhuriyet ve Kadın Fotoğraf Sergisi, 100 Bağlama ile Aşık Veysel Türküleri ve Klasik Otomobiller ve belediye bünyesine yeni katılan araçlarla Avcılar turu gibi çok özel etkinlikler düzenledi. 100. yılda 100 Bağlama İle Yüzyılın Ozanı Aşık Veysel’i Anıyoruz etkinliğinde 100 bağlama sanatçısından oluşan grup Aşık Veysel’i türküleriyle andı. Marmara Caddesi Havuz Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe binlerce Avcılarlı vatandaş katıldı. Ardından Kuvayi Milliye’den Cumhuriyet’in 100 Yılına Şiir ve Müzik Dinletisi etkinliğinde Avcılar Belediyesi, Kuvayi Miliye’den bu yana kaleme alınmış yüzyılımıza tanıklık eden şiirler ve türkülerle unutulmaz bir akşam yaşattı. Dinletiden önce sanatçılar etkinliğe katılan vatandaşlara Cumhuriyet kostümleriyle Cumhuriyet’in ilk günü çıkan gazeteyi dağıttı.

Avcılar’da 29 Ekim

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı Firuzköy Atatürk Stadı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Aylarca süren kutlamaların finalinde on binlerce vatandaş Avcılar tarihinin en büyük Cumhuriyet Korteji’ni oluşturdu. Ellerinde bayraklar dillerinde marşlarla Firuzköy Bulvarı’nda buluşan on binler Havuz Meydanı’na yürüdü. On binlerce Avcılarlı tarihi kortejin ardından Hilmi Yarayıcı ve Can Gox konserleriyle coşku dolu anlar yaşadı.

Unutulmaz gecede konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Cumhuriyeti'nin 100 yılına yaraşır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına yarışır bir kutlama ya hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Gururla, mutlulukla,coşkuyla kutluyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve yol arkadaşları kolay kazanmadı. Vatan işgal altındaydı. Bir kısım yöneticiler gaflet ve dalalet içerisindeydiler. Bir kısım yöneticiler ülkenin kurtarılamayacağını düşünüyor ve bir kısım emperyalizm ülkeleri mandası olmayı akıllarından geçiriyorlardı. Ama Anadolu'nun dört bir yanında orada meşaleler yanmıştı. Kuvayi Milliyeciler tarafından Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından ateşler yakılmıştı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk onları birleştirerek yedi düvele karşı büyük bir zafer kazandı. Buradan saygıyla hürmetle anıyoruz. Binlerce kez şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet ‘in ilanı ile birlikte vatandaş çıktı. Teba yerine vatandaş. Kendi kendini yöneten,yöneticilerini seçen, yöneticiyi beğenmediğinde gönderen özgür vatandaş doğdu. Cumhuriyet, özgürlüğü getirdi bize. Cumhuriyet en çok da eşitliği kadın erkek eşitliğini getirdi. Burada yan yanayız, birlikteyiz. Cumhuriyetle birlikte eşitlik geldi. Hem de Avrupa ülkelerinden önce.” dedi.

“Cumhuriyet demek Atatürk demek.. Ne Cumhuriyetten, ne Atatürk'ten asla vazgeçmeyeceğiz.”

Atatürksüz Cumhuriyet kutlamalarını eleştiren Hançerli; “Cumhuriyetimiz 2 yüzyılında zayıflayan demokrasimizi, demokrasimizle taçlandıracağız. Söz mü ?Demokrasi ile taçlandıracağız. Avcılar söz verdi mi yerine gelir.. Yine Cumhuriyetimizin 2.yüzyılında eşitlik, hak, hukuk, adalet ve en çok da gelir adaletinden bu yoksulluktan bıktık. Cumhuriyetin zor günlerinde yoksulluk yoktu. Bu ekonomik krizleri atlatacağız ve Avrupa'yı geçeceğiz. Ben inanıyorum .Sizler de inanın. Cumhuriyetimiz 2. yüzyılı mutlaka başarılarla dolu bir yüzyıl olacak ve Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacak. Yaşatacağız. Tabi Cumhuriyet deyince Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Rauf Orbay'ı, İsmet Paşa'yı ve onlarca silah arkadaşını yol arkadaşına anmadan saymadan olmaz. Cumhuriyet demek Atatürk demektir.. Atatürksüz Cumhuriyet’i anmaya çalışanlara Avcılar'dan cevap veriyoruz. Beraber söyleyebilir miyiz? Cumhuriyet demek Atatürk demek.. Ne Cumhuriyetten, ne Atatürk'ten asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.