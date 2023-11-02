  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Maltepe
  4. ‘Cumhuriyet 21. Yüzyıl’ modern dans gösterisi nefes kesti

‘Cumhuriyet 21. Yüzyıl’ modern dans gösterisi nefes kesti

Yayınlanma:
‘Cumhuriyet 21. Yüzyıl’ modern dans gösterisi nefes kesti
Maltepe’de 50 kişilik kalabalık bir kadronun sahne aldığı, Cumhuriyet’in kazanımlarını danslarla ve müzikle anlatan gösteri nefes keserken izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet 21. Yüzyıl” isimli interaktif modern dans gösterisi sahnelendi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği gösteri, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Projenin eser sahipliğini koreograf, dans sanatçısı ve eğitmen Ayşegül Sökmen, dansçıların çalıştırılmasını baş koreograf Uğur Can Arıkan, müziklerini ve bestelerini Özgür Sevinç, koordinatörlüğünü Mehmet Cemal Erkut üstlendi.

50 KİŞİLİK KADRO SAHNE ALDI

Gösteride profesyonel modern dans sanatçıları ve oyunculardan oluşan 50 kişilik kadro sahne aldı. Cumhuriyet’in kazanımlarını danslarla ve müzikle anlatan gösteri, izleyicilerin beğenisini topladı. Cumhuriyet coşkusunu yaşatan gösterinin bitiminde sanatçılar ayakta alkışlandı. Eser sahibi Ayşegül Sökmen, Cumhuriyet’in ilk yüzyılının Kurtuluş Savaşı’yla başladığını anımsatarak “Bu gösterimizde cumhuriyetin ikinci yüzyılını sanatla başlatmak istedik. Modern dans tekniklerini kullanarak bir hikâye anlatmak istedik.” dedi

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İSPARK 4 milyar avroluk değerden iflas durumuna geldi
İSPARK 4 milyar avroluk değerden iflas durumuna geldi
Güngören'de tramvay raydan çıktı
Güngören'de tramvay raydan çıktı
İstanbul'da 2 Kasım'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da 2 Kasım'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu
İstanbul'a su kesintisi - İSKİ saat verip uyardı
İstanbul'a su kesintisi - İSKİ saat verip uyardı
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
e-imar ile dijital dönüşüm süreçleri başlıyor
e-imar ile dijital dönüşüm süreçleri başlıyor
İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki tarihi resmigeçidin detayları ortaya çıktı