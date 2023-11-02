‘Cumhuriyet 21. Yüzyıl’ modern dans gösterisi nefes kesti

Maltepe Belediyesi’nce düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet 21. Yüzyıl” isimli interaktif modern dans gösterisi sahnelendi. Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği gösteri, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Projenin eser sahipliğini koreograf, dans sanatçısı ve eğitmen Ayşegül Sökmen, dansçıların çalıştırılmasını baş koreograf Uğur Can Arıkan, müziklerini ve bestelerini Özgür Sevinç, koordinatörlüğünü Mehmet Cemal Erkut üstlendi.

50 KİŞİLİK KADRO SAHNE ALDI

Gösteride profesyonel modern dans sanatçıları ve oyunculardan oluşan 50 kişilik kadro sahne aldı. Cumhuriyet’in kazanımlarını danslarla ve müzikle anlatan gösteri, izleyicilerin beğenisini topladı. Cumhuriyet coşkusunu yaşatan gösterinin bitiminde sanatçılar ayakta alkışlandı. Eser sahibi Ayşegül Sökmen, Cumhuriyet’in ilk yüzyılının Kurtuluş Savaşı’yla başladığını anımsatarak “Bu gösterimizde cumhuriyetin ikinci yüzyılını sanatla başlatmak istedik. Modern dans tekniklerini kullanarak bir hikâye anlatmak istedik.” dedi