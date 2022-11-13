Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, İstiklal Caddesi'nde Mis Sokağı kavşağında talihsiz bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın, bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz şu ana kadar ki elde edilen bilgiler bu çerçevede." diye konuştu.

Oktay, patlama alanındaki çalışmaların tüm yoğunluğuyla devam ettiğini kaydederek, tüm kamera kayıtlarının incelendiğini ve patlama alanının hemen yanı başındaki tüm mağazalardaki çalışanlar da dahil, görgü tanıklarının tamamıyla olayla ilgili görüşüldüğünü ve gerekli değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Durumların netleştikçe basınla, medyayla ve milletle paylaşılacağını dile getiren Oktay, şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da tekrar baş sağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. İlk etapta Taksim İlk Yardım Hastanemiz olmak üzere çeşitli, farklı hastanelerde bu yaralılarımız da tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi de biran önce sağlığına kavuşurlar."

Oktay, emniyet güçlerinin, savcılığın ve adli birimlerin çalışmalarını yürüttüklerini, olay yeri incelemenin tüm hızıyla devam ettiğini, olay yerinde görevli 8 savcı olduğunu, Adli Tıp'ta da 6 savcının ilave olarak çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.