ÇOCUK PARKINDAKİ BANKLARI YAKTILAR

Geçtiğimiz yıllarda Sarıyer Belediyesi tarafından yenilenen Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı’ndaki banklar bazı kişiler tarafından önce yakıldı ardından da denize atıldı. Parka yaşanan olay Belediye Park ve Bahçeler ekiplerinin sabah saatlerinde temizlik için Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı’na gitmesiyle ortaya çıktı. Denize atılan bankları çıkaran belediye ekipleri ardından da hasar için tespitlerde bulundu.