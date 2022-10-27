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ÇOCUK PARKINDAKİ BANKLARI YAKTILAR
Sarıyer Yenimahalle’de bulunan Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı’nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından önce yakılan banklar ardından da denize atıldı.
İSTANBUL 27.10.2022, 13:34
Geçtiğimiz yıllarda Sarıyer Belediyesi tarafından yenilenen Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı’ndaki banklar bazı kişiler tarafından önce yakıldı ardından da denize atıldı. Parka yaşanan olay Belediye Park ve Bahçeler ekiplerinin sabah saatlerinde temizlik için Eyüp Odabaşı Sporcular Parkı’na gitmesiyle ortaya çıktı. Denize atılan bankları çıkaran belediye ekipleri ardından da hasar için tespitlerde bulundu.
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