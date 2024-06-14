CHP Bağcılar Kadın Kollarında Devir Teslim Töreni Yapıldı

Yeni dönemde kadın kolları olarak daha etkin ve aktif bir şekilde çalışacaklarını belirterek, üyelerin desteğini beklediklerini ifade eden Bağcılar İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslıhan Gergin, “Devir teslim töreninden sonra İlçe Başkanlığımızda partililerimiz ile bir araya gelerek ,yeni dönem hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Partimizi genelde de iktidar yapmak için; siyasette kadının sesinin, etkisinin daha çok olması, ülkemizde kadına dair sorunlarla aktif mücadele etmek adına var gücümüzle çalışacağız. Emek veren tüm yol arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ederiz.” diye konuştu.