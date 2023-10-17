Üsküdar Belediyesi tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda restorasyon işlemi tamamlanan Çengelköy Şeyh Nevruz Camii yeniden ibadete açıldı. Çengelköy Mahallesi Havuzbaşı sokakta bulunan ve üç farklı yapıdan oluşan camii, Kadiri tarikatına bağlı bir tekke olarak kurulmuş, daha sonra Mevlevi ayinlerine de ev sahipliği yapmıştır. Cami, Cumhuriyet döneminde uzun süre boş kalmış, 1985 yılında onarılarak ibadete açılmıştır.

Üsküdar Belediyesi, caminin tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla restorasyon çalışması başlattı. Restorasyon projesi kapsamında caminin yapısı, mimarisi ve süslemeleri özgün haliyle yenilendi. Ayrıca caminin bahçesi de düzenlenerek yeşillendirildi. Restorasyon işlemi tamamlanan Şeyh Nevruz Camii, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Açılışa Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Vedat Demiröz, eski bakanlar Veysel Eroğlu ve Nurettin Nebati ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkmen: ‘’Üsküdar’ın Dört Bir Yanı Tarih’’

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Şeyh Nevruz Camii’nin tarihi ve restorasyonu hakkında bilgi verdi: ‘’ Tarihimize, mimarimize, İstanbul’un hatıraların, ecdadın emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu cami semtimizin güzel yapılarından biri... Ne zaman yapılmış tam bilmiyoruz ama 19. Yüzyılın izlerini taşıyor. Cami cumhuriyet döneminde epey bir süre metruk kalmış. 1985 yılında hayırsever Çizmeci Ailesi tarafından onarılmış ve yeniden cemaatine kavuşmuş. Burası tarihi açıdan da önemli bir nokta.. Biraz ilerimizde 2. Abdülhamit’in yaptırdığı Çengelköy İlkokulu var. Hacı Hanım Çeşmesi var. Burada tarihin nabız seslerini duyuyoruz. Üsküdar’ın dört yanı böyle..’’

Türkmen: ‘’M.A. Ersoy, İstiklal Marşının Bir Bölümünü Burada Yazmış’’

‘’Şeyh Nevruz Camii’nin birkaç önemli özelliği var. Onlardan biri İstiklal Marşımızın yazan büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un bir dönem burada itikafa (inziva) çekildiği bilgisi.. Mehmet Akif Ersoy’un bu günlerde İstiklal Marşımızın bir bölümünü burada yazdığı rivayet ediliyor. ‘’

Türkmen: ‘’Kurtlar Vadisi’nde Ömer Baba’nın Camisi Olarak Ünlendi’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Sizler çok iyi biliyorsunuz. Türkiye’nin dört bir yanındaki Kurtlar Vadisi izleyicilerinin de resmini görseler hemen tanıyacakları bir cami bu. Ömer Baba karakterinin müezzinlik yaptığı bir cami... Böyle de bir şöhreti var. Camimizin restorasyonunu bu açıdan sadece bir yapı yenileme olarak görmüyoruz. Eskimiş duvarları güçlendirme işi değil sedece. Betondan, kirişten, ahşaptan ibaret bir inşaat işi olarak da bakmıyoruz. Biz bu camileri restore ederek tarih bilincimizi, şehir bilincimizi güçlendiriyoruz.’’

Şeyh Nevruz Camii’nin yeniden ibadete açılması, Üsküdar’ın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkma konusundaki kararlılığını göstermektedir.. Caminin restorasyonu sayesinde hem ibadet edenler hem de ziyaret edenler caminin güzelliğini ve maneviyatını yaşayabilecektir.