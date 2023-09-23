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Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

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Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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