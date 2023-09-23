Çekmeköy'de ormanda çıkan yangın söndürüldü

Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Sancaktepe, Çavuşbaşı, Büyükbakkalköy ve Ataşehir itfaiyeleri ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.