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Çekmeköy'de bir kişiyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı

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Çekmeköy'de bir kişiyi bıçaklayıp öldüren şüpheli tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki ormanlık alanda ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İstanbul Çekmeköy'de, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki ormanlık alanda ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İstanbul Çekmeköy'de, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından vücuduna 27 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin G.Y. olduğu belirlendi.

Ekipler, maktulün olaydan kısa süre önce H.Y.A'nın aracına bindiğini tespit etti.

Eski arkadaş olduğu öğrenilen H.Y.A. ile maktul G.Y'nin, ormanlık alanda uyuşturucu kullandığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli H.Y.A, ifadesinde, kendisini bir süredir tehdit ettiğini ileri sürdüğü maktul G.Y. ile ormanlık alana gittiklerini, aralarında çıkan tartışmanın ardından kullandıkları uyuşturucunun etkisiyle olayın gerçekleştiğini anlattığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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