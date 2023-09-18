Çatalca'da Motokros Şampiyonası Heyecanı: Türkiye'nin En İyileri Ter Döktü

Türkiye Motokros Şampiyonası, üç aylık bir aranın ardından İstanbul Çatalca'da tekrar start aldı. Yarışlarda 129 sporcu, Yeditepe Motokros Parkuru'nda motokros tutkunlarıyla buluştu.

Çatalca Belediyesi'nin Destekleriyle

Çatalca Belediyesi’nin de destek verdiği şampiyonada sporcular, Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş de yarışları yakından takip etti.

Kategoriler ve Dereceye Girenler

Yarışlarda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 50cc, 65cc, 85cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında mücadeleler yapıldı. Yarışları binlerce seyirci canlı olarak izledi.

Dereceye Giren Sporcular: