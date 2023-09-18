Çatalca'da Motokros Şampiyonası Heyecanı: Türkiye'nin En İyileri Ter Döktü
Yayınlanma:
Türkiye Motokros Şampiyonası, üç aylık bir aranın ardından İstanbul Çatalca'da tekrar start aldı. Yarışlarda 129 sporcu, Yeditepe Motokros Parkuru'nda motokros tutkunlarıyla buluştu.
Türkiye Motokros Şampiyonası, üç aylık bir aranın ardından İstanbul Çatalca'da tekrar start aldı. Yarışlarda 129 sporcu, Yeditepe Motokros Parkuru'nda motokros tutkunlarıyla buluştu.
Çatalca Belediyesi'nin Destekleriyle
Çatalca Belediyesi’nin de destek verdiği şampiyonada sporcular, Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş de yarışları yakından takip etti.
Kategoriler ve Dereceye Girenler
Yarışlarda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 50cc, 65cc, 85cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında mücadeleler yapıldı. Yarışları binlerce seyirci canlı olarak izledi.
Dereceye Giren Sporcular:
- MX1 Sınıfı: 1.Aleksandır Kurashev, 2.Mustafa Çetin, 3.Galip Alp Baysan
- MX2 Sınıfı: 1.Emircan Şenkalaycı, 2.Ömer Uçum, 3.Burak Arlı
- MX2 Junior Sınıfı: 1.Ömer Uçum, 2.Baran Bulut Kocaman, 3.Efe Kemal Hıd
- MX Sınıfı: 1.Arif Şişman, 2.Şakir Şenkalaycı, 3.Eray Esentürk
- 50cc Sınıfı: 1.Ahmet Hasan Yıldız, 2.Rüzgar Bulutlu, 3.Alparslan Davran
- 65cc Sınıfı: 1.Berkay Sarıay, 2.Berat Destan Şenkalaycı, 3.Aslan Osmanpaşaoğlu
- 85cc Sınıfı: 1.Efe Okur, 2.Mehmet Emin Hıd, 3.Kerem Yılmaz
- Kadınlar Sınıfı: 1.Selen Tınaz, 2.Irmak Yıldırım, 3.Beyza Tohum
- Senior Sınıfı: 1.Jivko Bonev, 2.Volkan Özgür, 3.Ceyhun Kalfalı
- Veteran Sınıfı: 1. Jivko Bonev, 2.Ceyhun Kalfalı, 3.Hüseyin Neziroğlu
Resmi İlanlar
İstanbul