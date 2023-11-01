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Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Çatalca'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çakıl Mahallesi Emre Çıkmazı Sokak'taki bir iş yerinin deposunda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çeşitli noktalardan depodaki yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Depoda, iş yerine ait kauçuk malzemelerin bulunduğu öğrenildi.

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