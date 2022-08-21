Çamlıca Kulesi'ni 788 binden fazla kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul'un simge yapılarından Çamlıca Kulesi'nin 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini bildirdi.

Dünyanın gıptayla baktığı projeleri birer birer hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 100 yılda gerçekleştirilecek işleri 20 yıla sığdırdıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini vererek, "Bunlardan biri de Çamlıca Kulesi. Kule, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, Kule sayesinde görüntü kirliliğinin ortadan kalktığına dikkati çekerek, elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 antenin kaldırıldığını ve ülkeye simgesel bir yapı kazandırıldığını belirtti.

Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetleriyle dünyada ilk defa 100 radyo yayınının aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Açıldığı günden bugüne Kule'yi 788 bin 241 kişi ziyaret etti. 1 Ocak-20 Ağustos döneminde de 455 bin 945 kişi Kule'de ağırlandı." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Kule'nin sadece vatandaşların değil, turistlerin de ilgi odağı olduğuna işaret ederek, İstanbul'un turizmine de katkı sağlayan Çamlıca Kulesi'nde, hediyelik eşya mağazaları, kafeterya, İstanbul manzarasına hakim seyir terasları bulunduğunu aktardı.

"Yatırımlarımıza devam ediyoruz"

20 yıldır 7/24 durmadan Türkiye'nin her noktasında çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Durmak yok yola devam anlayışıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bizim vaktimiz, enerjimiz, aklımız, fikrimiz yalnızca milletimizle, ona sunacağımız hizmetlerin planlamasında, inşasındadır. Güçlü ve büyük Türkiye, bu alın ve akıl teriyle mümkün."