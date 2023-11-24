Çalık, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Baki Gündüz İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Çalık, burada öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğretmenlerin istek ve önerilerini dinleyen Başkan Çalık aldığı notları ilgili birimlere yönlendirdi. Öğrencilerin, sınıflarını ziyaret etme talebini geri çevirmeyen Başkan Çalık, onlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

“Öğretmenlik mesleği bizim için çok kutsal”

İlçedeki okulların sorunlarını çözme konusunda gerekli destekleri verdiklerini hatırlatan Başkan Çalık, “Öğretmenlik mesleği bizim için çok kutsal. Hem çocuklarımızla ilgilenip onları hayata hazırlıyorsunuz hem de geleceğimizin öğretmen adaylarını yetiştiriyorsunuz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenimiz olduğu bir meslek grubuyla ne kadar övünsek azdır. Sizlere gereken desteği göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.