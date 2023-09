Büyüt Hayallerini Gelişim Programı: Gençler İş Hayatına Hazırlanıyor

İstanbul Vakfı ve KİPTAŞ iş birliği ile gerçekleştirilen Büyüt Hayallerini Gelişim Programı, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 genç bursiyerin katılımıyla ikinci kez düzenlendi. Dr. Dilek Kaya İmamoğlu liderliğindeki proje, gençlerin iş hayatına hazırlık süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Program kapsamında gençler, İBB iştirak şirketlerinin çalışma deneyimlerini saha gezileriyle gözlemleyerek, kendilerini kültürel ve sosyal olarak geliştirme fırsatı buldular. Törende, 100 kız öğrenci Büyükada Taş Mektep'te sertifikalarını aldılar. Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, gençlere umut ve cesaret vererek, onları başarıya teşvik etti.

Dr. Dilek Kaya İmamoğlu öncülüğünde İBB İstanbul Vakfı tarafından hayata geçen “Büyüt Hayallerini Projesi” genç kızların eğitim ve emek mücadelelerine destek olmaya devam ediyor. Projenin sacayaklarından olan ve KİPTAŞ iş birliğinde gerçekleşen Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’nın bu yıl ikincisi yapıldı. Bursiyerler, İBB ve iştirak şirketlerindeki iş süreçlerini deneyimledi, tecrübeler edindi.

KIZ ÖĞRENCİLER SERTİFİKALARINI ALDI

Hazırlık eğitimlerini tamamlayan bursiyer 100 kız öğrenci için, İBB’nin restore ederek yeniden İstanbul’a kazandırdığı Taş Mektep’te Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un katılımıyla sertifika töreni yapıldı.

“KADINLARIN TOPLUMDAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Törende konuşma yapan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, kadınların her sektörde, her pozisyonda çalışabileceğinin, başarılı birer mühendis, yönetici, tekniker ve muhabir olabileceğinin canlı örneklerini onlara sunmayı arzu ettiklerini belirterek; “Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin, bu ülkenin kadınlarına kazandırdıkları ortadadır. Bu kazanımlarımızı her zaman koruyacağız. Kadınların toplumdaki konumunu güçlendireceğiz. Kadınlar, Cumhuriyetin eşit bireyleri olarak hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olacaklar. Siz yeter ki inanın, kendinize güvenin, tüm engelleri aşıp her şeyi başarabilirsiniz. Tarih boyunca nice kadın bizlere bunu gösterdi. Hepimize ilham verdi. Sizlerin arasında da sonraki nesillere ışık olacak niceleri olduğuna tüm kalbimle inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından bursiyerler ile birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

İŞ HAYATINA HAZIRLANDILAR

İstanbul Vakfı ve KİPTAŞ iş birliğinde geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ‘Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’nda bursiyerler, İBB ve İştirak Şirketlerini ziyaret ederek iş süreçlerini incelemiş, iş hayatına hazırlık için eğitimler almıştı.

Bu yıl da 18-22 Eylül tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilen programda 100 bursiyer, eğitim ve saha gezileriyle iş hayatına hazırlandı. Bursiyerler, saha programı kapsamında; Halk Ekmek fabrikasından Müze Gazhane’ye, Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nden Artİstanbul Feshane’ye, Medya AŞ. Genel Müdürlüğü’nden KİPTAŞ şantiyesine kadar pek çok alanı yerinde görme fırsatı buldu.

BU YIL 3000 ÖĞRENCİYE EĞİTİM BURSU

“Büyüt Hayallerini Projesi” Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin hayatlarına dokunarak eğitim ve emek mücadelelerine destek oluyor. İstanbul Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen proje ile gençlere cesaret vermek ve “ben de yapabilirim” inancını aşılamak amaçlanıyor.

Kız öğrencilere sağlanan eğitim bursu desteği; basılan yayınlar, kurum/kuruluşlarla yapılan iş birlikleri, planlanan etkinlikler ve geliştirilen iletişim ağları ile “Büyüt Hayallerini Projesi” kendini besleyen ve her alanda genişleyen bir yapıya sahip.

Proje kapsamında ayrıca 2022-2023 eğitim döneminde 1500 öğrenciye eğitim bursu verilirken 2023-2024 eğitim döneminde 3000 öğrenciye burs verilmesi hedefleniyor.