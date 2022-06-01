Büyükçekmece'de bir araç durakta bekleyen yolculara çarptı
Büyükçekmece'de bir aracın durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, çoğunluğu öğrenci 15 kişi yaralandı.
İSTANBUL 01.06.2022, 22:58
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 HK 225 plakalı otomobil, Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarptı.
Daha sonra savrulan otomobil, devrilerek yaklaşık 50 metre ileride yol kenarında durabildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, 1 kişinin öldüğü, çoğunluğu öğrenci 15 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cesedi morga götürüldü.
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