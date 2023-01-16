Son Dakika

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI’NDA ‘GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ’ AÇILDI

İSTANBUL 16.01.2023, 13:07
BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI’NDA ‘GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ’ AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Zor Anında İBB Yanında” kampanyası kapsamında, Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda “Geçici Barınma Merkezi” açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kış aylarında Anadolu’da kapanan yollardan dolayı gecikmeli sefer yapan şehirlerarası otobüs yolcularına ve sokakta yaşayan vatandaşlara hizmet verecek merkezde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, hizmete alınan alanla ilgili değerlendirmelerini de merkezin yemekhanesinde yaptı. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ANLAMLI BİR MEKANİZMAYI KURMAK AMACINDAYIZ”

“İstanbul Büyükşehir Belediyemizin evsiz vatandaşlarımıza dönük; ağırlandığı, yemeklerini yediği, misafir olarak kaldıkları, vakit geçirdikleri bir alanı geziyoruz” diyen İmamoğlu, “Büyük İstanbul Otogarı'nın hemen içerisinde böyle bir konaklama merkezinin olması çok önemli. Sokakta kalan, yaşayan binlerce vatandaşımıza soğuk kış koşullarında destek oluyoruz. Kendi yerlerimizde oluyoruz. Bazen yetmiyor, farklı otellere naklediyoruz. Oralarda konaklatıyoruz. Tabii devletimizin başka kurumları da konaklama konusunda desteklerini yapıyorlar. Ama sürdürülebilir ve anlamlı, sonuca erişen bir mekanizmayı kurmak, bizim için kıymetli. Burada tam da bunu yapıyoruz. Böyle bir merkez oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. 

“DEVLETİN ELİ SICAKTIR”

Kendisinin de saha çalışmaları sırasında rastladığı çok sayıda vatandaşı bu tarz alanlara yönlendirdiğini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Ne yaşadıklarını, ne istediklerini de anlatıyorlar. Dolayısıyla diyorum ki, bir; buraya geldiğinde önce onu biri dinleyecek. İki; kalmak mı istiyor? Kalacak zaten. Üç; ihtiyaçlarını görecek. Tıraş olacak, bakımını yapacak vesaire. Dört; bir kısım sağlıkla ilgili konuları muayene edilecek. Onlar bir elden geçirilecek. Eğer acil bir şey varsa, başka yere nakledilecek. Ama burada belli koşullarda dinlendirilip, giderilecek bir koşul varsa, o halledilecek. Onun dışında beşincisi; buraya gelen bizim vatandaşımız, köyüne gitmek istiyorsa, memleketine gitmek istiyorsa, çaresizlik içindeyse maddi desteğini güçlü bir şekilde yapacağız. Burada bahsettiğim o ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında, zor anında yanında’ kavramı, tam böyle olmalı. Vatandaşımızı köyüne yollayacağız. Hazır yanımızda da otogarımız var. Otogarımızla birlikte yollayacağız. Giyimi kuşamı yoksa; montudur, pantolonudur, ayakkabısıdır; belli ihtiyaçlarıdır, gidereceğiz. Devletin eli sıcaktır. Devletin mekanı yuvadır. O duyguyu yansıtmak için, sokakta kalan vatandaşlarımız için, elimizden geleni yapacağız. Sadece onlar mı? Değil. Yoğun bir miktarda mülteci ve sığınmacı nüfusun sokakta yaşadığını görüyorum. Onlara da aynı özeni, aynı sıcaklığı burada göstereceğiz. Bakımlarını gidereceğiz.”

“YEREL YÖNETİMLE DAYANIŞMA HIZLI ÇÖZÜM GETİRİR”

Devletin bu kapsamdaki kişilere sunduğu bazı olanaklar olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Çünkü mülteci sığınmacı konusu, ne yazık ki sadece merkezi idare tarafından yönetilmektedir. Biz, bu konuda ne bir bütçeye sahibiz ne de bir yetkiye sahibiz. Keşke olsa. Yerel yönetimle dayanışma içerisinde olduklarında, daha hızlı çözüm bulunabileceğini ben birçok yerde dile getirdim. Ama şu anki hükümetin tercihi böyle. O zaman varsa öyle bir durum, hemen orada vatandaşımızın bakımları yine yapılacak, ihtiyaçları giderilecek ve ilgili kuruma nakledilecek ya da onlardan destek istenecek, buradaki konaklama sürecinden sonra” dedi. 

“BENZER MERKEZLERİN SAYISINI ARTACAK”

Benzer merkezlerin sayısını artırmayı hedeflediklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bir talimat daha verdim. Özellikle belli lokasyonlarda; örneğin Taksim civarı, örneğin Aksaray bölgesi, bir tane de Anadolu Yakası'nda olmak kaydıyla, sadece lojistiğini ve diyaloğu sürdürecek bir merkezin oluşması şart. Yani geldi, konuşuldu, nakledilme yeri oldu, bazı ihtiyaçları hızlıca giderildi. Belki bazı tetkikler yapıldı. Yani ‘Ben nereye gideceğim, ne yapabilirim’ demeyecek. O mahallelerin muhtarları bunu bilecek, ilçe başkanlarımız bunu bilecek, siyasi partiler bunu bilecek, kurumlar, kuruluşlar da bilecek; ‘Hemen şuraya adrese’ diye gönderebilecek. Yani savruk bir alan düzenini gidereceğiz hızlıca. Bu lojistik alanları da hızlıca harekete geçirmiş olacağız. Mekanlarımız var. Sadece orada tertipli, düzenli bir alan tanzimi ve oraya deneyimli, aynı zamanda bu konuda uzman arkadaşlarımızın görevlendirilmesiyle bunları sonuçlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda açılan bu merkez ve diğer merkezlerimizin, bu olgunlukta kışa hazır hale getirilmesi bizim için kıymetli. Diyoruz ki, İstanbul'daki bütün vatandaşlarımız duysun ki; hangi konu olursa olsun, zor anında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanında” şeklinde konuştu. 

46 YETİŞKİN VE 8 ÇOCUK AĞIRLAMA KAPASİTESİNE SAHİP

İBB Geçici Barınma Merkezi, 1000 metrekare kullanım ve 500 metrekare bahçe alanı ile hizmet verecek. Merkezde; 6 ranzalı oda, 2 aile odası, 2 sosyalleşme alanı, 80 kişilik yemekhane, hizmet ofisi, psikolojik destek odası, çocuk etkinlik odası, çamaşırhane, berber, 2 personel giyim ve depo olmak üzere, toplam 19 farklı birim bulunuyor. 46 yetişkin ve 8 çocuk ağırlama kapasitesine sahip olan merkez, kış hizmetleri kapsamında yatılı, diğer zamanlar ise gündüz geçici barınma hizmeti verecek. Belirlenen saat aralıklarında, çamaşırhane hizmeti ile vatandaşların giysilerinin, yatak çarşaflarının ve havluların yıkanması-kurutulması ve ütülenmesi sağlanacak, ihtiyaç sahiplerine yeni kıyafetler verilecek. 

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Ocak 2023
İmsak 06:50
Güneş 08:20
Öğle 13:19
İkindi 15:45
Akşam 18:08
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 18 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4