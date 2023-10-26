Bu Tarihlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Dikkat! İşte Kapanış Saatleri!

İstanbul'un sembollerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapanacak. Bu kapanış, hem sürücülerin hem de etkinliği izleyecek olan vatandaşların bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları ve Köprü Kapanışı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan büyük ölçekli etkinlikler, şehrin kalbinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de hissedilecek. İstanbul Valiliği, bu özel günlerde köprünün trafiğe kapatılma programını açıkladı.

Kapanış Saatleri ve Tarihler