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Bu Tarihlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Dikkat! İşte Kapanış Saatleri!

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Bu Tarihlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Dikkat! İşte Kapanış Saatleri!
İstanbul'un sembollerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapanacak. Bu kapanış, hem sürücülerin hem de etkinliği izleyecek olan vatandaşların bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'un sembollerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapanacak. Bu kapanış, hem sürücülerin hem de etkinliği izleyecek olan vatandaşların bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları ve Köprü Kapanışı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan büyük ölçekli etkinlikler, şehrin kalbinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de hissedilecek. İstanbul Valiliği, bu özel günlerde köprünün trafiğe kapatılma programını açıkladı.

Kapanış Saatleri ve Tarihler

  • 27 Ekim Cuma: Köprü, 02.00 ile 07.00 saatleri arasında, yani 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece boyunca, trafiğe kapalı olacak.

  • 28 Ekim Cumartesi: Bu kez de 02.00 ile 07.00 saatleri arasında, yani 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece boyunca, köprü trafiğe kapalı tutulacak.

  • 29 Ekim Pazar: Cumhuriyet Bayramı'nın ta kendisinde, 16.00'dan gece yarısına kadar olan süreçte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç trafiği olmayacak.

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