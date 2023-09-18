“Bu Memleket Bizim” Cumhuriyetin 100. Yılında Binlerce Seyircinin Kalbini Fethetti

16 Eylül, 17 Eylül 2023 tarihlerinde Şehir Tiyatroları’nın 300’ün üzerinde oyuncusunun, 20 kişilik dans ekibinin, Şehir Tiyatrosu Orkestrası’nın sahnede olduğu oyunda, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran 9000 seyircimiz, Milli Mücadele döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna dek süren Türk tarihine tanıklık ettiler.

Şehir Tiyatroları’nın 109 yıllık geleneğinin verdiği güçle, bütün yaz boyunca sanatçı ve teknik ekibin üzerinde çalıştığı, eşi görülmemiş bir emeğin ürünü olan “Bu Memleket Bizim”, Cumhuriyetin 100. yılında ortak bir duyguyu ve ortak bir maziyi paylaşan binlerce seyircinin tek yürek olmasını sağladı.

Oyunun finalinde seyirci ayağa kalktı. Sahnedeki sanatçılar, orkestra ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce seyirci hep beraber İzmir Marşı’nı söyledi.

Hafızalardan Silinmeyecek Bir Oyun “Bu Memleket Bizim”

Cumhuriyetin 100. yılında kültürel ve sanatsal sorumluluğumuzun da bilinciyle, üzerimize düşen görevi en iyi biçimde yerine getirmek için hazırlanan “Bu Memleket Bizim” için, Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk isimli eseri başta olmak üzere, Nazım Hikmet, Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun metinlerinden yararlanıldı.

Dramaturji Birimi döneme ait bütün materyalleri tarayarak, oyunun araştırma, dokümantasyon ve proje tasarımını yaptı.

“Bu Memleket Bizim” alanının önde gelen dört yönetmeni olan Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir tarafından kurgulanarak sahneye taşındı.

Kostümleri, dekoru, ışığı, metni, koreografisi, müzikleri ve oyuncuların performansıyla yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir oyun olan “Bu Memleket Bizim,” Cumhuriyet’in 100. yılı için yapılacak kültürel faaliyetlere de önemli bir örnek oluşturdu.