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BOĞAZ’IN YENİ KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Zengin kitap koleksiyonu ile hizmete açılan Büyükdere Kütüphanesi, konforlu çalışma alanları ve eşsiz Boğaz manzarası ile Sarıyerlilerin yeni gözdesi oldu. 14 Kasım’da açılan kütüphane daha birinci ayını doldurmadan 3 bin 500 müdavimini ağırladı. Özellikle gençlerin akın ettiği kütüphane ziyaretçilerin iyi vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

İSTANBUL 08.12.2022, 12:13
BOĞAZ’IN YENİ KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Sarıyer’e değer katan projeler arasında yer alan Büyükdere Kütüphanesi, modern ve çeşitli kitap koleksiyonu ile birçok öğrenci ve yetişkinin yeni gözde merkezi oldu. Daha önce eski başkanlık binası olarak kullanılan bina, aynı anda 80 kişilik çalışma kapasitesine sahip bir kütüphaneye dönüştü.

İçerisinde 10 bin 199 kitap ve 25 bin 713 elektronik kitap bulunan kütüphane 3 kattan oluşuyor. Üç adet yetişkin kitaplığı ve çalışma salonu, 1 adet çocuk kitaplığı, okuma ve dinlenme alanı, toplantı odası ve kış bahçesi bölümleri bulunuyor. 7’den 70’e tüm yaş gruplarını ağırlayan kütüphanede öğrenciler araştırmalarını yapıp ders çalışırken, kadınlar okuma saati yapıyor. Ufak bir mola vermek isteyenler ise yeşillikler içerisinde bulunan kış bahçesinde muhteşem manzaraya karşı çaylarını yudumluyor, sohbet ediyor.  

ARADIĞINIZ KİTABI SANİYELER İÇERİSİNDE BULUN

Kütüphanede YORDAM Kütüphane Otomasyon programı kullanılıyor. Tüm kitaplar otomasyon programında kayıtlı. KİOSK (Katalog tarama cihazı) sayesinde kullanıcılar aradığı kitabı saniyeler içerisinde bulabiliyor. Kullanıcılar kütüphaneye gelmeden internet üzerinden de kitap ismi, ISBN, yazar adı gibi birçok farklı seçenek üzerinden katalog taraması yapabiliyor.

ÜYE OLUP, ÖDÜNÇ KİTAP ALABİLİRSİNİZ

Ödünç kitap alabilmek için ise üye olmak zorunlu. Üye olmak isteyen kullanıcılar kimlik bilgilerini içeren belge ile kütüphaneye gelip üye formunu doldurmalılar. 18 yaşından küçük kullanıcılar ilk başvurularını velisi ile birlikte yapmalı. 11 yaş altı kullanıcılar ise kütüphaneden velileri eşliğinde yararlanabilir.  Aynı zamanda bir kullanıcı aynı anda 3 adet kitabı 15 gün süreyle ödünç alma hakkına sahip. Her bir kitap için 7 gün uzatma hakkı tanınıyor.

SARIYER DİJİTAL KÜTÜPHANE

Geleneksel kütüphanelerin teknoloji ile birleşmesi sonucunda ortaya çıkan dijital kütüphane ile Sarıyer bölgesinde ikamet eden vatandaşlar istedikleri yerden (tablet, telefon, bilgisayar) aracılığıyla dijital kütüphane uygulamasına erişim sağlayabilir. Dijital kütüphanede 25 bin 713 adet elektronik kitap yer almaktadır.

#kütüphane #BOĞAZIN YENİ KÜTÜPHANESİ
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