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Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterelere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının, terör örgütlerinin cenaze ve anma programlarına katıldığı, örgütler tarafından organize edilen toplumsal olaylarda yer aldığı belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin 14 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiyi yakaladı.

Dün gerçekleştirilen operasyonlarda ise 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde bulunan 36 zanlının işlemleri sürüyor.Şüphelilerden bazılarının örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlendi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldığı, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldığı belirlenmişti.

Ayrıca zanlılardan bazılarının, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamaların sürdüğü tespit edilmişti.

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