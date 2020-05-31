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'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' belgeseli izleyiciyle buluşuyor
'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı'...

'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' belgeseli izleyiciyle buluşuyor

İstanbul Havalimanı'nın planlamadan inşaat ve operasyon süreçlerine geçişini anlatan 56 dakikalık belgesel, bugün saat 20.00'de ilk kez İGA İstanbul Havalimanı Youtube hesabında ve televizyonlarda yayınlanacak.

'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı'nın, fikir aşamasından tam kapasiteyle operasyona başladığı döneme kadar geçen süreci anlatan "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeseli bugün izleyiciyle buluşuyor.

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IstanbulHavalİmaniBELGESEL
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