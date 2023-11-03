Bidonları hazırlayın: İSKİ su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. İşte saatlerce sürecek kesintide susuz kalacak olan o ilçeler...