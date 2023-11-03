Bidonları hazırlayın: İSKİ su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı. İşte saatlerce sürecek kesintide susuz kalacak olan o ilçeler...
3 Kasım Cuma tarihli kesinti programına göre; Beşiktaş ve Üsküdar' a su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor.
İLÇE: BEŞİKTAŞ
ETKİLENEN MAHALLELER: AKAT MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 03/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/11/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: ÜSKÜDAR
ETKİLENEN MAHALLELER: KİRAZLITEPE MAH, MEHMET AKİF ERSOY MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 03/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 03/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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