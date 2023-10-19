Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi: Hastaneye saldırmak en ağır savaş suçlarından biridir!

İsrail’in Gazze Şeridi’nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırı, başta Türkiye ve Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada büyük tepkiye ve infiale yol açtı. Türkiye’nin sağlık temalı sayılı üniversitelerinden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi de bir açıklama yaparak yaşanan katliamı kınadı. Açıklamada hastaneye saldırmanın uluslararası hukuka göre en ağır savaş suçlarından biri olduğunun altı çizildi ve bölgede sağlık hizmeti vermek üzere göreve hazır olunduğu ifade edildi.

Tarihsel gelişimi anlatıldı

Üniversitenin Vatan Caddesi’ndeki Merkez Yerleşkesi’nde bulunan Abdülhamid Han Oditoryumu’nun önünde gerçekleştirilen törende açıklama, Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu tarafından okundu. Açıklamada ilk önce Filistin meselesinin tarihsel gelişimine değinilerek “Filistin meselesi aslında Abdülhamit Han döneminde toprak isteme üzerine başlamış, reddedilmesi üzerine de sonuçsuz kalmıştır. 1948 ve 1968’deki savaşlar sonrasında Gazze ve Şeria bölgeleri İsrail işgali altına girmiştir. Tarihsel süreçte Filistin topraklarının yüzde 85’ine el konulmuştur. İkinci aşamada bu topraklara işgalciler yerleştirilmiş, askari karargahlar kurulmuş ve ayrım duvarı inşa edilmiştir. Yine İsrail’in bugüne kadar da yıldırma politikaları devam etmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“İsrail, Filistin halkının haklı direnişini bahane ediyor”

Günümüzde İsrail’in Filistin halkının haklı direnişini bahane ederek insanlık dışı terör eylemlerini meşrulaştırma yönünde bir politika yürütüldüğünün altının çizildiği açıklamada, “Bunun sonucunda İsrail tarafından; Filistin’in toprak bütünlüğü ve Filistin halkının temel hak ve özgürlükleri göz ardı edilmekte, komşu ülkelerin göçü kabul etmemesine rağmen Filistin halkı göçe zorlanmakta ve bu göç yolunda ilan edilen yaşam koridorlarında masum insanlara yönelik insanlık dışı saldırılar gerçekleştirilmekte, kadın, çoluk çocuk, engelli ve yaşlı demeden binlerce sivil öldürülmektedir” denildi.

“BM sessiz, görevini yapmıyor”

“Tüm bu yaşananlara rağmen Birleşmiş Milletler olaylar karşısında sessiz kalmakta ve görevini yerine getirmemektedir. Bu durumdan cesaret alan ve kural tanımayan İsrail, yardım kuruluşlarının insani yardımlarını da engellemekte ve tüm dünyanın gözü önünde bu insanları ölüme terk edilmektedir” denilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Dün akşam (önceki akşam) Gazze’de bulunan ve tıpkı kurumumuz gibi yaklaşık iki asırlık geçmişi olan El-Ehli Baptist hastanesine gerçekleştirilen saldırı, artık hepimizin sabırlarını son noktaya getirmiştir. Bu saldırılar sonucunda yaralanan ve gidecek yeri olmadığı için güvenli liman olarak hastaneye sığınan binlerce kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile onları tedavi etmek için hastanede bulunan sağlık personeline ve yardım için hastanede bulunan diğer sivil halkın, gönüllülerin üzerine İsrail tarafından bombalar yağdırılmıştır.”

“Yetkili kurumları göreve çağırıyoruz”

Hastaneye saldırmanın “uluslararası hukukta en ağır bir savaş suçu” olduğunun vurgulandığı açıklama, “İşlenen bu insanlık suçuna bir an önce son verilmesi için, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer uluslararası yetkili kurumları göreve çağırıyoruz. Bizler de görev verildiği takdirde sağlık hizmeti sunmak üzere Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak hazır olduğumuzu beyan ederiz” ifadeleriyle tamamlandı. Tören, Filistin’de yaşamını yitiren siviller için Fatiha okunmasıyla sona erdi.