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Beyoğluspor Kulübü: 100. Yılını Kutlarken Türkiye'nin Atletizm Tarihindeki Öncü Rolünü Hatırlatıyor

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Beyoğluspor Kulübü: 100. Yılını Kutlarken Türkiye'nin Atletizm Tarihindeki Öncü Rolünü Hatırlatıyor
Beyoğluspor Kulübü'nün 2. Başkanı Stelyo Muhlidis, kulübün 100. yılını gururla kutladıklarını ifade etti. 1877 yılında kurulan Beyoğluspor, Türkiye'nin spor tarihinde ilk atletizm kulüplerinden biri olarak önemli bir yere sahiptir. Başkan Muhlidis, "Kulübümüzün temelleri atletizme dayanıyor. Türkiye'nin sporla tanışmasında öncü rollerden birini üstlendik," şeklinde konuştu.

Beyoğluspor Kulübü'nün 2. Başkanı Stelyo Muhlidis, kulübün 100. yılını gururla kutladıklarını ifade etti. 1877 yılında kurulan Beyoğluspor, Türkiye'nin spor tarihinde ilk atletizm kulüplerinden biri olarak önemli bir yere sahiptir. Başkan Muhlidis, "Kulübümüzün temelleri atletizme dayanıyor. Türkiye'nin sporla tanışmasında öncü rollerden birini üstlendik," şeklinde konuştu.

SPORLA GENÇLERİ HAYATA HAZIRLIYORUZ

Sporun, sadece profesyonel bir faaliyet olmadığını, her gencin hayatında yer alması gerektiğini vurgulayan Muhlidis, "Sporla gençlerimize disiplini, zamanı iyi yönetmeyi ve hayatta başarılı olmanın anahtarlarını öğretiyoruz," ifadelerini kullandı.

ATLETİZM: SPORUN TEMEL TAŞI

Atletizmin spor dünyasının temel taşı olduğunu belirten Başkan, "Atletizmi ve plaj voleybolunu yeniden hatırlatmak için çalışmalara başladık ve bu alandaki faaliyetlerimiz büyük ilgi gördü. Atletizm, her sporun başlangıcıdır ve temelini oluşturur," dedi.

Bu özel yılda Beyoğluspor Kulübü'nün tarihsel başarılarına ve sporun gençler için önemine dikkat çekerek, geleceğe olan bağlılığını bir kez daha vurgulamış oldu.

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