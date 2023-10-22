Beyoğlu'nda Taksi Sürücüsüyle Yolcu Arasında Bıçaklı Tartışma

Beyoğlu'nda yaşanan talihsiz bir olay sonucunda, bıçakla yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Olayın baş kahramanı taksi sürücüsü, sonrasında gözaltına alındı. Peki, bu olayın perde arkasında neler yaşandı?

Bıçaklı Kavga Anı

16 Ekim tarihinde Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selçuk C. isimli vatandaş, ticari bir taksiye bindi. Ancak ön yolcu koltuğuna oturduktan kısa bir süre sonra, sürücü T.Y ile tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, iki taraf da araçtan inerek kavga etmeye başladı. Bu kavgada, sürücü T.Y Selçuk C.'yi bıçakla yaraladı.

Şüphelinin Hızla Yakalanması

Taksi sürücüsü T.Y'nin plakası sayesinde adresine ulaşıldı ve kısa süre içerisinde olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olayın detaylarını araştıran emniyet güçleri, yaşanan bu husumetin taraflar arasında eski bir meseleden kaynaklandığını belirledi. Ayrıca, T.Y'nin geçmişte farklı suçlardan da kaydının olduğu ortaya çıktı.

Adliyeye Sevk Edilen Taksi Sürücüsü

T.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ancak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın asıl nedeni ve tarafların neden tartıştığı konusunda derinlemesine araştırmalar devam ediyor.

Güvenlik Kamerasında Kavga Anı

Olayın yaşandığı anlar, Beyoğlu'ndaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taksinin hareket halindeyken içerisindeki tartışma ve sonrasında gerçekleşen kavga anları net bir şekilde görülmekte.