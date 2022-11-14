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Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.
İSTANBUL 14.11.2022, 10:43
İçişleri Bakanı Soylu, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu.
Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.Terörün Türkiye’ye yakışmadığını dile getiren Soylu, "Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessir bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. (Beyoğlu'ndaki patlama) Bu konuda milletimize mahcubuz. Bu yıl sadece 200’e yakın terör olayı engelledik. Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylarıdır.” dedi.
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