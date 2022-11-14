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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
İSTANBUL 14.11.2022, 12:07
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