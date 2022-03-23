Beyoğlu'nda tartıştığı müşterisini darbeden taksici yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart'ta Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde F.D.D. (20) isimli kadının, ticari taksi şoförü tarafından darbedilerek yaralanması üzerine çalışma başlattı.

İnceleme sonucu, ticari taksiye binen kadın ile sürücü arasında tartışma çıktığı, F.D.D'nin Tepebaşı Caddesi'nde araçtan indiği sırada taksi sürücüsü M.Ç. (48) tarafından darbedilerek yaralandığı belirlendi.

Polis ekiplerince 21 Mart'ta gözaltına alınan sürücü hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı. Sürücü, sevk edildiği savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, sürücünün kadın müşteriyi darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün araçtan inen kadını darbetmesi, çevredekilerin de araya girerek ayırmaya çalışması yer alıyor.