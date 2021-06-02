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Beyoğlu'nda iş yeri yangını

Beyoğlu'nda halı yıkama atölyesinden başlayarak, yan binaya sıçrayan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Beyoğlu'nda iş yeri yangını

Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan ve yandaki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferah Sokak'taki halı yıkama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın iş yerinin yanında bulunan 5 katlı binanın çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadakilerin tahliye edilmesinin ardından itfaiye bina içerisini de kontrol etti.

İş yerinden yandaki binaya sıçrayan yangın, 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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